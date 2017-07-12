Андрей Сидоренко готов работать в Пензе столько, сколько понадобится Спорт

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко сообщил, что готов работать в Пензе столько, сколько будет необходимо.

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«Готов работать в Пензе. […] Может, не будет результата и вы меня в Израиль к стене плача повезете? Шучу! Пенза как родной город уже стала», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

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Вместе с тем Андрей Сидоренко отметил, что предстоит нелегкая работа.

«Конечно, хотелось бы, чтобы команда [была] немножко по-стабильнее с финансами и уровнем игроков повыше, потому что здесь и обучать надо, готовить. Работы в два раза больше. Но в то же время интересно — создаешь, строишь своими руками», — пояснил он.

Наставник «Дизеля» уточнил, что в такой ситуации всегда сохраняется определенный риск.

«Но я этого не боюсь», — подчеркнул он.