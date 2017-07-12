19:02:39 Среда, 12 июля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Андрей Сидоренко готов работать в Пензе столько, сколько понадобится

17:54 | 12.07.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко сообщил, что готов работать в Пензе столько, сколько будет необходимо.

Андрей Сидоренко готов работать в Пензе столько, сколько понадобится

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Готов работать в Пензе. […] Может, не будет результата и вы меня в Израиль к стене плача повезете? Шучу! Пенза как родной город уже стала», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 12 июля.

Читайте также

Пензенский «Дизель» планирует выйти из процедуры банкротства в октябре — Вадим Богацков

Вместе с тем Андрей Сидоренко отметил, что предстоит нелегкая работа.

«Конечно, хотелось бы, чтобы команда [была] немножко по-стабильнее с финансами и уровнем игроков повыше, потому что здесь и обучать надо, готовить. Работы в два раза больше. Но в то же время интересно — создаешь, строишь своими руками», — пояснил он.

Наставник «Дизеля» уточнил, что в такой ситуации всегда сохраняется определенный риск.

«Но я этого не боюсь», — подчеркнул он.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор призвал не допустить срыва сроков ремонта теплосетей Оториноларингологи и офтальмологи примут юных пациентов в пензенских больницах 22 июля
Прокуратура требует обезопасить пешеходов на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева Почти все предсезонные игры «Дизеля» пройдут в Пензе
В каждом матче «Дизель» будет стремиться к победе — Андрей Сидоренко Пензенский «Дизель» планирует выйти из процедуры банкротства в октябре — Вадим Богацков
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама