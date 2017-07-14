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Пензенская сборная заняла третье место на Спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду

13:36 | 14.07.2017 | Спорт

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Сборная Пензенской области заняла третье место в общекомандном зачете VIII летней Спартакиады учащихся России, завершившейся в Казани в минувший четверг, 13 июля.

Пензенская сборная заняла третье место на Спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день состязаний Александра Бибикина и Яна Большакова завоевали «золото» и «серебро» соответственно на метровом трамплине. Полина Саекова и Ирина Асташкина стали вторыми в синхронных прыжках. Максим Малофеев остановился в шаге от победы на 3-метровом трамплине.

12 июля Ирина Асташкина и Полина Саекова заняли первое и второе места на вышке соответственно. Николай Борисов стал вторым на метровом трамплине среди юношей. Александра Бибикина и Яна Большакова завоевали «золото» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

По итогам соревнований, состоявшихся 13 июля, Максим Малофеев стал серебряным призером в прыжках с вышки. Помимо этого. Яна Большакова выиграла «золото» на 3-метровом трамплине.

Таким образом, спортсмены из Пензенской области завоевали 10 медалей, четыре золотых и шесть серебряных.

Лучший результат по итогам состязаний показали сборные Москвы и Московской области, которые заняли второе и третье места в общекомандном зачете.
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