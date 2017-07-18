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В Пензе перенесен турнир по молниеносным шахматам

09:02 | 18.07.2017 | Спорт

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. XIII лично-командный турнир по молниеносным шахматам, который был намечен на субботу, 22 июля, перенесен в Пензе на осенне-зимний период.

В Пензе перенесен турнир по молниеносным шахматам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте шахматной федерации Пензенской области, информация о его проведении будет опубликована дополнительно.

При этом на 22 июля намечено проведение блиц-турнира, посвященного Дню шахмат.

К детскому турниру допускаются шахматисты 2006 года рождения и младше, к общему — все желающие.

Суммарное количество игроков ограничено ввиду размера помещения и составляет 70 человек: 30 — для детского турнира, 40 — для общего. Предпочтение будет отдаваться игрокам, имеющим более высокий разряд и российский рейтинг.

Турнир начнется в 18.00 в СДЮСШОР №7.
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