В Пензе перенесен турнир по молниеносным шахматам
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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. XIII лично-командный турнир по молниеносным шахматам, который был намечен на субботу, 22 июля, перенесен в Пензе на осенне-зимний период.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщается на сайте шахматной федерации Пензенской области, информация о его проведении будет опубликована дополнительно.
При этом на 22 июля намечено проведение блиц-турнира, посвященного Дню шахмат.
К детскому турниру допускаются шахматисты 2006 года рождения и младше, к общему — все желающие.
Суммарное количество игроков ограничено ввиду размера помещения и составляет 70 человек: 30 — для детского турнира, 40 — для общего. Предпочтение будет отдаваться игрокам, имеющим более высокий разряд и российский рейтинг.
Турнир начнется в 18.00 в СДЮСШОР №7.