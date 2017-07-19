В Нижнем Ломове открыт ФОК имени Василия Бочкарева Спорт

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем «Черемушки» имени Василия Бочкарева торжественно открыт в Нижнем Ломове Пензенской области в среду, 19 июля.

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Перед началом церемонии почетные гости, в числе которых были полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Иван Белозерцев и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» по работе с органами власти и регионами Николай Исаков возложили цветы к мемориальной доске, размещенной на стене ФОКа.

Обращаясь к собравшимся в ходе официальной части, Михаил Бабич подчеркнул, что открытие ледового дворца в Нижнем Ломове, который стал седьмым в Пензенской области, является знаменательным событием.

«Мы открываем ледовый дворец имени бывшего губернатора Пензенской области, который в прошлом году ушел из жизни, который очень многое сделал для развития области, […] имени Василия Кузьмича Бочкарева. […] Очень важно, чтобы мы чтили и помнили людей, которые внесли вклад в социально-экономическое развитие региона и спортивное развитие», — сказал полпред.

В свою очередь Иван Белозерцев напомнил, что новый ледовый дворец был построен по инициативе Василия Бочкарева. Он выразил надежду на то, что появление ФОКа в районном центре позволит «возродить былую славу нашего хоккея».

«Я знаю, что здесь, на ломовской земле, будут рождаться большие, великие звезды, которые будут составлять славу нашего спорта. Будет эта площадка использоваться в том числе для занятия массовой физкультурой и спортом», — отметил губернатор.

В продолжение церемонии Николай Исаков передал символический ключ от ФОКа воспитанникам отделения по хоккею специализированной ДЮСШ Нижнеломовского района.

Михаил Бабич и Иван Белозерцев вручили юным хоккеистам сертификаты на приобретение спортинвентаря.

Затем состоялось первое вбрасывание шайбы, и прошло несколько товарищеских матчей. В составе одной из команд на лед вышли Михаил Бабич и Иван Белозерцев.

Муниципальное автономное учреждение Нижнеломовского района Пензенской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым покрытием «Черемушки» имени Василия Бочкарева включает в себя ледовую арену, построенную по стандартам Континентальной хоккейной лиги, тренажерный зал, восстановительный центр, медкабинет, танцевальный и фитнес-залы, комнату охраны, прокат коньков и два пресс-центра.

Директором учреждения назначен Виталий Гудков.

Предполагается, что на ледовой арене будут проводиться хоккейные соревнования всех уровней, тренировочные занятия с детьми, а также массовые катания.

Площадь двухэтажного комплекса равна 6,6 тыс. кв. метров.

Общая стоимость объекта составила 627 млн. рублей.