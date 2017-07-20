Пензенский «Зенит» начал выступление в первенстве России с поражения Спорт

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Пензенский «Зенит» уступил «Соколу» в Саратове в первом матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» сезона 2017–2018 годов.

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Голы забили игрок «Сокола» Мхитиар Захарян, а также Кирилл Муромцев из «Зенита», который попал в свои ворота.

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Комментируя матч, главный тренер пензенского клуба Артем Куликов отметил, что он был очень похож на игру Кубка России, состоявшуюся в минувшую субботу, 15 июля.

«В первом тайме мы остались вдесятером и сложно было противостоять «Соколу». Но, тем не менее, пропустив два мяча команда пыталась изменить ход матча. […] С одной стороны, ребята раскрепостились и неплохо стали действовать в комбинационном плане, где-то моменты стали появляться. А в целом — вдесятером сложно играть полтора тайма. Поэтому такой результат», — сказал наставник «Зенита».

Таким образом, после первого тура команда занимает 13 место в турнирной таблице.