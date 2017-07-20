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Яна Смердова из Пензы выиграла «золото» юниорского чемпионата Европы

13:33 | 20.07.2017 | Спорт

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. 19-летняя пензенская спортсменка Яна Смердова завоевала «золото» юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике, став лучшей в спортивной ходьбе на дистанции 10 км.

Яна Смердова из Пензы выиграла «золото» юниорского чемпионата Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соревнования стартовали в итальянском Гроссето в четверг, 20 июля, в 9.00 по местному времени.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, Яна Смердова выступала от национальной сборной под нейтральным флагом.

Если на майском Кубке Европы в Чехии она не рвалась в лидеры с первых метров дистанции, то в Гроссето заявила о своих намерениях сразу. Девушка со старта задала высокий темп и увела за собой еще трех спортсменок — немку Терезу Цурек, а также Мерьем Бекмез и Айше Тэкдаль из Турции.

За восемь кругов до финиша судьи сняли Айше Тэкдаль за нарушение правил ходьбы, и осталась тройка претендентов на медали.

Вторая представительница Турции начала понемногу отставать, и в это время вперед вышла Тереза Цурек, которая стала наращивать темп.

Но судьи вынесли Терезе Цурек предупреждение за нарушение правил, и Яна Смердова тут же воспользовалась этим. За четыре круга до финиша она обошла свою основную соперницу и постепенно начала уходить от нее.

В итоге Яна Смердова первой пересекла финишный створ, Тереза Цурек стала второй, а Мерьем Бекмез с национальным рекордом среди юниоров выиграла бронзовую награду.

На чемпионате Европы среди юниоров выступят еще три российских спортсмена: Сергей Широбоков поборется за награды в спортивной ходьбе, Аксана Гатауллина — в соревнования с шестом, а Полина Миллер — в спринте.

Чемпионат Европы продлится по 23 июля. Телеканал «Евроспорт» покажет соревнования в записи 21, 22 и 23 июля.
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