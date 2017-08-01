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На Сурдлимпиаде зарубежным спортсменам запретили общаться с российскими — Ольга Ключникова

14:50 | 01.08.2017 | Спорт

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Зарубежным спортсменам было запрещено общаться с членами сборной России на XXIII Сурдлимпийских летних играх, прошедших в городе Самсун в Турции с 18 по 30 июля. Об сообщила пензенская пловчиха Ольга Ключникова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Минспорте региона во вторник, 1 августа.

На Сурдлимпиаде зарубежным спортсменам запретили общаться с российскими — Ольга Ключникова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Когда мы туда приехали, очень многим спортсменам запретили общаться с Россией. Кроме как сказать: «Привет» и «Пока», с нами не общался никто», — пояснила она.

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Ольга Ключникова добавила, что самый строгий запрет касался украинских спортсменов.

Однако, по ее словам, такой настрой к национальной команде РФ не повлиял на конечный результат — только в плавании было завоевано 44 медали, из них 26 золотых.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Ольга Ключникова на Судлимпиаде выиграла пять золотых медалей и побила девять мировых рекордов.

При этом изначально спортсменке пришлось доказывать свое право на участие в данных соревнованиях.
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