Анастасия Фесикова и Роман Ларин участвуют в Кубке мира по плаванию в Москве Спорт

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Воспитанники центра спортивной подготовки Пензенской области Анастасия Фесикова и Роман Ларин принимают участие в московском этапе Кубка мира по плаванию, который стартовал в Москве в среду, 2 августа.

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К настоящему моменту спортсмены выступили в трех дисциплинах, однако ни в одной из них им не удалось выйти в финал.

Анастасия Фесикова в квалификации на дистанции 100 метров на спине показала 12-й результат, проплыв за 1 минуту 0,85 секунды.

Роман Ларин стал 25-м и 26-м соответственно в заплыве на 100 метров баттерфляем и на 50 метров на спине.

Ожидается, что спортсмены поборются за медали в плавании на спине — Анастасия Фесикова на дистанции 50 метров, а Роман Ларин — 200 метров.

Завершится турнир в предстоящий четверг, 3 августа.