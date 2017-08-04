В Пензе на стадион «Зенит» удалось пронести муляж бомбы Спорт

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Меры безопасности усилены на реконструируемом стадионе «Зенит» в Пензе, который, предположительно, станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, после того, как сотрудникам ФСБ удалось беспрепятственно пронести на его территорию муляж взрывного устройства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил и.о. председателя горспорткомитета Олег Кулагин.

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«Была проведена проверка сотрудниками [...] Федеральной службы безопасности. Они проехали на объект, остались, будем говорить так, незамеченными и заложили как бы взрывное устройство», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что об этом были проинформированы ответственные лица для принятия соответствующих управленческих решений.

«Мы для себя сделали определенные выводы. Охране даны уже другие рекомендации, то есть разработаны новые инструкции. Сейчас контроль ужесточен, и на объект ни одно постороннее лицо без пропуска не попадет», — пояснил Олег Кулагин.

На просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что результаты данной проверки привели к увольнениям в руководящем составе спортивного комплекса «Зенит», и.о. главы горспорткомитета ответил уклончиво.

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«Я сейчас не готов пояснить это. Я имею в виду, что этот инцидент был, мы сделали определенные выводы и, соответственно, ситуацию на сегодняшний момент исправили», — сказал Олег Кулагин.

Похожий ответ он дал и на вопрос о том, связан ли с произошедшим уход Натальи Озеровой с поста главы комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.

«Не могу вам пояснить в этом плане», — отметил исполняющий обязанности председателя ведомства.

Олег Кулагин добавил, что различные проверки, в том числе на соблюдение требований безопасности, являются неотъемлемой частью подготовки «Зенита» к крупному спортивному событию.

«Тем более, действительно, что по стадиону у нас требования FIFA — площадка наша тренировочная должна соответствовать всем нормам категорирования», — сказал он, подчеркнув, что предусмотренные проектом реконструкции работы ведутся по графику.