В Заречном пройдет кубок по функциональному многоборью Спорт Заречный, 9 августа 2017. PenzaNews. II открытый кубок по функциональному многоборью пройдет на площади Ленина в Заречном Пензенской области в предстоящую субботу, 12 августа. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Ожидается, что в турнире примут участие более 100 спортсменов из Пензенской области, Саратова и Саранска. После церемонии открытия, намеченной на 14.00, атлеты выступят с первым и вторым комплексами упражнений, которые заранее известны участникам. Финальный комплекс заранее не разглашается. Участники продемонстрируют его в 17.30 после чего состоится закрытие соревнований. Кроме того, в рамках мероприятия предусмотрен конкурс для зрителей. Как сообщает управление общественных связей Заречного, на время соревнований будет перекрыто движение на участке проспекта 30-летия Победы и, соответственно, изменены маршруты общественного транспорта. Нашли ошибку в тексте?

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