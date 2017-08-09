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В Пензе министерство спорта и профсоюз подпишут соглашение в защиту прав работников

16:45 | 09.08.2017 | Спорт

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Отраслевое соглашение между министерством физкультуры и спорта Пензенской области и региональным профсоюзом работников данной отрасли будет подписано в фойе филармонии в предстоящий четверг, 10 августа.

Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Свои подписи под документом поставят глава регионального Минспорта Григорий Кабельский и председатель областной организации профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Александр Пристенский.

«В соглашении прописан целый ряд норм, касающихся вопросов оплаты труда, занятости, создания безопасных условий, определения оптимального режима труда и отдыха, предоставления различных льгот и гарантий», — сообщила ИА «PenzaNews» главный специалист-эксперт министерства физической культуры и спорта Пензенской области Елена Игошина.

По ее словам, необходимость подписания соглашения вызвана переходом спорторганизаций, ранее работавших по программам, предоставленным министерством образования, в сферу физической культуры и спорта.

«Но поскольку мы уходим в свою отрасль, тренеры-преподаватели, которые работали в сфере образования, теряют ряд льгот, которые им как педработникам предоставлялись», — пояснила собеседница агентства.

Елена Игошина уточнила, что документ позволит не допустить ухудшения условий труда работников из-за потери преференций.

«Например, дополнительный отпуск, который предоставлялся всегда педагогическим работникам: тренер-преподаватель уходил в отпуск на 42 дня, при переходе из [сферы] образования он у него становится 28 дней. […] Данным отраслевым соглашением организации на местах будут руководствоваться при составлении коллективных и трудовых договоров со своими работниками», — добавила главный специалист-эксперт.

Представитель Минспорта уточнила, что соглашение позволит прописать в договоре, в частности, дополнительные 14 дней отпуска, которые будут оплачиваться из бюджета.

По словам Елены Игошиной, документ положительно отразится на работниках восьми учреждений — областных школ олимпийского резерва по хоккею, водным видам спорта, гимнастике, комплексной СДЮСШОР, центра спортивной подготовки и училища олимпийского резерва, а также недавно созданных — спортивно-адаптивной школы и споршколы водных видов спорта.

Отраслевое соглашение вступит в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2019 года.
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