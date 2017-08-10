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Кабельский, Пахалина и Сараев вручили значки ГТО в преддверии Дня физкультурника

16:46 | 10.08.2017 | Спорт

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Министр физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, живущая в Америке олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Юлия Пахалина и посол ГТО Юрий Сараев вручили золотые значки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» отличившимся жителям региона на Юбилейной площади в четверг, 10 августа.

Кабельский, Пахалина и Сараев вручили значки ГТО в преддверии Дня физкультурника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе мероприятия, посвященного предстоящему Дню физкультурника, первым награду получил самый юный из награжденных — 6-летний Денис Семечев.

Также перед зданием филармонии были организованы разнообразные спортивные площадки, на которых можно было понаблюдать за выступлениями спортсменов. Перед восторженными взглядами горожан предстали чирлидеры и представители силового экстрима. Кроме того, свое мастерство показали представители фитнес-аэробики.

На площади можно было покататься на картах, принять участие в футбольных и баскетбольных конкурсах и научиться основам занятий йогой.

Параллельно с этим работал мобильный центр тестирования ГТО, где предлагалось сдать некоторые нормативы.

Внимание многих гостей праздника привлекла выставка мототехники и автомобилей.

В фойе филармонии прошли соревнования по шахматам, шашкам и настольному хоккею. Здесь же была развернута экспозиция о развитии физкультуры и спорта в Пензенской области.
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