В Пензенской области будет выпущена книга об истории спорта Спорт

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Книга об истории пензенского спорта будет издана в регионе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Спорт — визитная карточка нашего региона. Победы пензенских атлетов на мировых аренах внушают гордость за нашу Родину. Нужно помнить о тех, кто сегодня прославляет Россию и родной край, тех, кто делал это раньше и уже ушел из жизни. Я дал поручение увековечить их память, издав книгу об истории пензенского спорта», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника, которое состоялось в областной филармонии в четверг, 10 августа.

Глава региона добавил, что в Пензенской области будут и дальше сохранять память о прославленных деятелях спорта, присваивая их имена новым школам, сооружениям и улицам.

«Молодежь может равняться на наших прославленных спортсменов. Мы обязательно создадим музей спорта Пензенской области. Для воспитанников спортивных школ его посещение станет стимулом добиваться побед», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.