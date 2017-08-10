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В Пензенской области будет выпущена книга об истории спорта

16:57 | 10.08.2017 | Спорт

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Книга об истории пензенского спорта будет издана в регионе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области будет выпущена книга об истории спорта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Спорт — визитная карточка нашего региона. Победы пензенских атлетов на мировых аренах внушают гордость за нашу Родину. Нужно помнить о тех, кто сегодня прославляет Россию и родной край, тех, кто делал это раньше и уже ушел из жизни. Я дал поручение увековечить их память, издав книгу об истории пензенского спорта», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника, которое состоялось в областной филармонии в четверг, 10 августа.

Глава региона добавил, что в Пензенской области будут и дальше сохранять память о прославленных деятелях спорта, присваивая их имена новым школам, сооружениям и улицам.

«Молодежь может равняться на наших прославленных спортсменов. Мы обязательно создадим музей спорта Пензенской области. Для воспитанников спортивных школ его посещение станет стимулом добиваться побед», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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