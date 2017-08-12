Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем физкультурника Спорт

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем физкультурника, который отмечается в субботу, 12 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня мы адресуем свои поздравления людям, для которых спорт является не просто увлечением, а делом жизни. Дорогие физкультурники Сурского края, в этот день все наши овации вам. Вы — наша гордость, вы — наша надежда на перспективное будущее. Ведь залогом крепкого, сильного, здорового общества является развитие спорта и физической культуры», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил благодарность и признательность физкультурникам за активную работу по пропаганде и популяризации физической культуры и массового спорта, а также привлечение населения к ведению здорового образа жизни.

«Продолжая славные традиции ветеранов движения, новое поколение несет в массы идею активной жизненной позиции, приобщает к спорту, который в свою очередь наполняет жизнь людей красотой и позитивом, закаляет характер и учит преодолевать трудности», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр также поблагодарил представителей профессии за целеустремленность, ответственность и стойкость духа.

«Благодаря ним наши юные спортсмены раскрывают свой потенциал и прославляют Пензу на соревнованиях самых высоких уровней. Это все ваша заслуга. Крепкого вам здоровья, новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия и личных побед!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.