15:37:37 Суббота, 12 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
Большой фоторепортаж Встреча Дмитрия Медведева с партактивом «Единой России» в ПФО. Пенза, 11 августа 2017 г.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем физкультурника

11:08 | 12.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем физкультурника, который отмечается в субботу, 12 августа.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем физкультурника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня мы адресуем свои поздравления людям, для которых спорт является не просто увлечением, а делом жизни. Дорогие физкультурники Сурского края, в этот день все наши овации вам. Вы — наша гордость, вы — наша надежда на перспективное будущее. Ведь залогом крепкого, сильного, здорового общества является развитие спорта и физической культуры», — отметил глава администрации Пензы.

Он выразил благодарность и признательность физкультурникам за активную работу по пропаганде и популяризации физической культуры и массового спорта, а также привлечение населения к ведению здорового образа жизни.

«Продолжая славные традиции ветеранов движения, новое поколение несет в массы идею активной жизненной позиции, приобщает к спорту, который в свою очередь наполняет жизнь людей красотой и позитивом, закаляет характер и учит преодолевать трудности», — добавил Виктор Кувайцев.

Мэр также поблагодарил представителей профессии за целеустремленность, ответственность и стойкость духа.

«Благодаря ним наши юные спортсмены раскрывают свой потенциал и прославляют Пензу на соревнованиях самых высоких уровней. Это все ваша заслуга. Крепкого вам здоровья, новых профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, спортивного долголетия и личных побед!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.
Актуальное
Читайте также
IT-специалист из Пензы лишился более 1 тыс. фунтов, пытаясь трудоустроиться за границу Команда проекта «Space battle» стала лучшей по итогам «IT-лаборатории»
Мэр Пензы проконтролировал ход благоустройства дворов в Октябрьском районе В Пензенской области летне-осенний сезон охоты стартует 19 августа
Жительница Нижнего Ломова поблагодарила росгвардейцев, вернувших ей потерянный кошелек К учебному году в Пензенской области готово более половины образовательных организаций
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама