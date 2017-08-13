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Максим Шепелев из Пензы завоевал «бронзу» на Всемирных играх полицейских и пожарных

12:51 | 13.08.2017 | Спорт

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Сотрудник правоохранительных органов Пензенской области Максим Шепелев завоевал бронзовую медаль ХVII Всемирных игр полицейских и пожарных по итогам соревнований дзюдоистов, состоявшихся в Лос-Анджелесе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент федерации дзюдо региона Эдуард Копылов.

Максим Шепелев из Пензы завоевал «бронзу» на Всемирных играх полицейских и пожарных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тренер из Пензы пополнил копилку медалей сборной МВД России, в составе которой 200 полицейских из разных регионов страны. Всего наши дзюдоисты в США завоевали семь золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды», — уточнил собеседник агентства.

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Он пояснил, что соревнования проходят в 61 дисциплине, при этом россияне принимают участие примерно в трети из них.

«Всего за медали и чемпионские звания борются тысячи представителей правоохранительных органов из 70 стран мира», — отметил Эдуард Копылов.

Как сообщается на официальном сайте ХVII Всемирных игр полицейских и пожарных (World Police and Fire Games), Максим Шепелев выступал в возрастной категории «30+» среди участников весом 73 кг.

Состязания стартовали 7 августа и продлятся до 16 числа.
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