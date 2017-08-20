В Пензе определили победителей в спартакиаде органов госвласти Спорт

Пенза, 20 августа 2017. PenzaNews. Победители спартакиады органов государственной власти Пензенской области определены в минувшую субботу, 19 августа.

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Команды министерств и ведомств соревновались в 11 видах спорта, в том числе настольном теннисе, мини-футболе, шахматах, шашках, дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, легкоатлетической эстафете, плавании, волейболе и уличном баскетболе.

Победителей определяли в трех группах в зависимости от численности сотрудников ведомства.

Так, в группе участников с количеством работников более 76 человек победила команда регионального Минсельхоза, второй стали сотрудники облправительства, третьими — Минздрава.

Во второй группе — с числом работников от 26 до 75 — не было равных команде Госжилстройтехинспекции. Второе место заняло управление ЖКХ и гражданской защиты населения, третье — министерство образования.

Среди ведомств с численностью сотрудников до 25 человек «золото» завоевала сборная Минспорта, «серебро» — управления по регулированию тарифов и энергосбережению, «бронзу» — министерства культуры и туризма, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.