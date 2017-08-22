Минспорт наделят правом формировать комиссию для аттестации тренеров Спорт

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Министерство физкультуры и спорта Пензенской области планируется наделить полномочиями по формированию комиссии для аттестации тренеров на присвоение I и II категорий.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект закона […] направлен на урегулирование вопроса проведения аттестации тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку», — пояснил первый замглавы Минспорта региона Владимир Жучков на заседании комитета Законодательного собрания региона по социальной политике во вторник, 22 августа.

По его словам, в рамках модернизации системы подготовки спортрезерва осуществляется переход физкультурно-спортивных организаций из сферы дополнительного образования в сферу физкультуры и спорта.

Он добавил, что в связи с этим органы образования больше не могут проводить аттестацию тренеров.

Владимир Жучков отметил, что в случае принятия законопроекта выделения дополнительных средств из бюджета Пензенской области не потребуется.

В итоге депутаты рекомендовали принять документ на предстоящей сессии, которая состоится в пятницу, 25 августа.

14 июля 2017 года глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский подписал приказ о переименовании отдельных государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству.

Государственное бюджетное образовательное учреждение допобразования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой» стало государственным бюджетным учреждением Пензенской области «Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой».

Государственное бюджетное образовательное учреждение допобразования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» переименовано в государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею».

Государственное бюджетное образовательное учреждение допобразования «Пензенская областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» стало называться ГБУ «Пензенская областная спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта».

Государственное бюджетное учреждение допобразования «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» переименовано в ГБУ Пензенской области «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва».

Государственное бюджетное учреждение допобразования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» стала государственным бюджетным учреждением Пензенской области «Спортивно-адаптивная школа».

Государственное бюджетное учреждение допобразования «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» переименовано в государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Спортивная школа водных видов спорта».