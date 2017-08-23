Роман Людучин вернулся в пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. 29-летний воспитанник пензенской школы хоккея Роман Людучин усилит «Дизель» в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе клуба, новый контракт с игроком рассчитан на один сезон.

Роман Людучин был одним из тех, кто еще в юном возрасте стал подавать серьезные надежды. Оправдывать их нападающий начал уже с окончанием спортивной школы, когда он впервые попал в обойму «Дизеля-2», выступавшего в Первой лиге. В 43 матчах регулярного чемпионата сезона 2005–2006 годов Роман Людучин набрал 19 (9+10) очков. По ходу того же сезона 17-летний форвард дебютировал за «Дизель», забросив свою первую шайбу в Высшей лиге.

Следующий сезон хоккеист провел между двумя лигами — за основную сыграл 34 матча регулярного чемпионата, за вторую команду — 28.

С 37 (16+21) очками в Первой лиге он был одним из лидеров, в Высшей же лиге Роман Людучин только начинал обретать себя, зарабатывать определенный авторитет. На его счету оказалось 16 (10+6) баллов за результативность. Настоящим прорывом для Романа Людучина стал регулярный чемпионат 2007–2008. В 60 матчах он набрал 58 (26+32) очков, став одним из самых результативных игроков всей лиги. «Дизель» же занял второе место на «Западе», получив высокий номер посева в плей-офф. В 15 встречах заключительной стадии чемпионата Роман Людучин набрал 11 (9+2) очков, чем существенно помог «Дизелю» дойти до полуфинала.

Затем хоккеист выступал только в клубах КХЛ — он играл за столичный «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», хоккейный клуб «Сочи» и «Югру» из Хаты-Мансийска.