21:37:40 Пятница, 25 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Дмитрий Сергеев стал директором пензенского футбольного клуба «Зенит»

18:37 | 25.08.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Дмитрий Сергеев стал директором пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин.

Дмитрий Сергеев стал директором пензенского футбольного клуба «Зенит»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он уточнил, что перед этим Дмитрий Сергеев несколько месяцев работал начальником команды, а еще раньше занимал техническую должность в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».

«Он назначен с понедельника [21 августа]», — уточнил собеседник агентства.

Николай Шумилин пояснил, что предыдущий директор «Зенита» Виктор Смагин покинул команду 30 июля.

«Он написал заявление по собственному желанию», — отметил пресс-атташе.

По его словам, мотивы такого решения ему неизвестны, однако Николай Шумилин не исключил, что уход Виктора Смагина связан с провалившейся проверкой безопасности стадиона «Зенит», на который удалось беспрепятственно пронести муляж бомбы.
Актуальное
Читайте также
Пензенские депутаты отмечены наградами Совфеда и Заксобрания Вячеслав Космачев награжден почетной грамотой губернатора
В Пензенской области упразднено четыре сельсовета В Кузнецке посетитель кафе похитил чужую карту, списав с нее почти 90 тыс. рублей
Глава администрации Башмаково оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращения Школа в Лесном пока продолжит работать без среднего звена — Юрий Голодяев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама