Дмитрий Сергеев стал директором пензенского футбольного клуба «Зенит»
Печать
Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Дмитрий Сергеев стал директором пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Он уточнил, что перед этим Дмитрий Сергеев несколько месяцев работал начальником команды, а еще раньше занимал техническую должность в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена».
«Он назначен с понедельника [21 августа]», — уточнил собеседник агентства.
Николай Шумилин пояснил, что предыдущий директор «Зенита» Виктор Смагин покинул команду 30 июля.
«Он написал заявление по собственному желанию», — отметил пресс-атташе.
По его словам, мотивы такого решения ему неизвестны, однако Николай Шумилин не исключил, что уход Виктора Смагина связан с провалившейся проверкой безопасности стадиона «Зенит», на который удалось беспрепятственно пронести муляж бомбы.