Дмитрий Сергеев стал директором пензенского футбольного клуба «Зенит» Спорт Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Дмитрий Сергеев стал директором пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил пресс-атташе команды Николай Шумилин. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Он уточнил, что перед этим Дмитрий Сергеев несколько месяцев работал начальником команды, а еще раньше занимал техническую должность в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена». «Он назначен с понедельника [21 августа]», — уточнил собеседник агентства. Николай Шумилин пояснил, что предыдущий директор «Зенита» Виктор Смагин покинул команду 30 июля. «Он написал заявление по собственному желанию», — отметил пресс-атташе. По его словам, мотивы такого решения ему неизвестны, однако Николай Шумилин не исключил, что уход Виктора Смагина связан с провалившейся проверкой безопасности стадиона «Зенит», на который удалось беспрепятственно пронести муляж бомбы. Нашли ошибку в тексте?

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