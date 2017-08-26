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Пензенский «Дизель» досрочно вышел в финал предсезонного турнира

09:52 | 26.08.2017 | Спорт

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» обеспечил себе досрочный выход в финал домашнего предсезонного турнира «Кубок «Дизеля», одержав уверенную победу над «Рязанью» со счетом 4:1.

Пензенский «Дизель» досрочно вышел в финал предсезонного турнира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В другом матче второго игрового дня «Саров» оказался сильнее ЦСК ВВС — 5:3.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», после двух туров на групповом этапе хозяева соревнований идут на первом месте. В активе «Дизеля» 6 очков из шести возможных.

На втором месте пока располагается клуб «Саров», у которого в активе  очка. Третье место после двух игр занимают представители ЦСК ВВС, набравшие 2 очка. Замыкает турнирную таблицу «Рязань», заработавшая 1 очко.

Соперник пензенцев по финалу будет определен в субботу, 26 августа.
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