Пензенский «Дизель» досрочно вышел в финал предсезонного турнира Спорт

Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» обеспечил себе досрочный выход в финал домашнего предсезонного турнира «Кубок «Дизеля», одержав уверенную победу над «Рязанью» со счетом 4:1.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В другом матче второго игрового дня «Саров» оказался сильнее ЦСК ВВС — 5:3.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», после двух туров на групповом этапе хозяева соревнований идут на первом месте. В активе «Дизеля» 6 очков из шести возможных.

На втором месте пока располагается клуб «Саров», у которого в активе очка. Третье место после двух игр занимают представители ЦСК ВВС, набравшие 2 очка. Замыкает турнирную таблицу «Рязань», заработавшая 1 очко.

Соперник пензенцев по финалу будет определен в субботу, 26 августа.