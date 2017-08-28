Футболисты пензенского «Зенита» почти три месяца не получают зарплату — Артем Куликов Спорт

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Футболисты пензенского «Зенита», выступающего в первенстве России по футболу сезона 2017–2018 годов среди команд второго дивизиона зоны «Центр», уже около трех месяцев не получают зарплату. Об этом сообщил главный тренер команды Артем Куликов.

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Комментируя поражение команды в матче против московского «Арарата», он подчеркнул, что претензий к игрокам у него нет.

«Дело в том, что у нас непростая финансовая ситуация, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям региона, непосредственно к нашему руководителю клуба, что эту ситуацию надо менять. […] Три месяца ребята не получают заработную плату, проблемы с питанием. И ввиду этого, естественно, я хотел бы, конечно, чтобы какие-то изменения в ближайшее время в этом отношении были. […] На самом деле, команда брошена на сегодняшний день», — сказал Артем Куликов в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи «Зенита» и «Арарата» в минувшее воскресенье, 27 августа.

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Он отметил, что результаты команды зависят от множества факторов.

«Важнейший момент — то, что ребята должны получать за свою работу деньги, потому что есть семьи, родные и близкие. […] Со своей стороны как главный тренер я уже не могу эти вещи не озвучивать. Это продолжается уже очень долгий период времени — около трех месяцев», — добавил наставник «Зенита».

Артем Куликов подчеркнул, что, несмотря на все трудности, игроки тренируются в полную силу.

Он сообщил, что у футболистов была возможность повлиять на сложившуюся ситуацию в ультимативной форме.

«Но мы не стали этого делать», — резюмировал он.