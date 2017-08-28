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Футболисты пензенского «Зенита» почти три месяца не получают зарплату — Артем Куликов

10:00 | 28.08.2017 | Спорт

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Футболисты пензенского «Зенита», выступающего в первенстве России по футболу сезона 2017–2018 годов среди команд второго дивизиона зоны «Центр», уже около трех месяцев не получают зарплату. Об этом сообщил главный тренер команды Артем Куликов.

Футболисты пензенского «Зенита» почти три месяца не получают зарплату — Артем Куликов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя поражение команды в матче против московского «Арарата», он подчеркнул, что претензий к игрокам у него нет.

«Дело в том, что у нас непростая финансовая ситуация, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям региона, непосредственно к нашему руководителю клуба, что эту ситуацию надо менять. […] Три месяца ребята не получают заработную плату, проблемы с питанием. И ввиду этого, естественно, я хотел бы, конечно, чтобы какие-то изменения в ближайшее время в этом отношении были. […] На самом деле, команда брошена на сегодняшний день», — сказал Артем Куликов в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи «Зенита» и «Арарата» в минувшее воскресенье, 27 августа.

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Он отметил, что результаты команды зависят от множества факторов.

«Важнейший момент — то, что ребята должны получать за свою работу деньги, потому что есть семьи, родные и близкие. […] Со своей стороны как главный тренер я уже не могу эти вещи не озвучивать. Это продолжается уже очень долгий период времени — около трех месяцев», — добавил наставник «Зенита».

Артем Куликов подчеркнул, что, несмотря на все трудности, игроки тренируются в полную силу.

Он сообщил, что у футболистов была возможность повлиять на сложившуюся ситуацию в ультимативной форме.

«Но мы не стали этого делать», — резюмировал он.
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