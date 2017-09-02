Зарплату футболистам пензенского «Зенита» выплатят в ближайшее время — министр Спорт

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед футболистами пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Центр», будет полностью погашена в ближайшее время. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

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«Не до конца все вопросы решены, но, надо сказать, что эту ситуацию сгладили. Игрокам уже часть [денег] выплачена, часть — будет выплачена. Ищутся пути решения этой проблемы, и они будут найдены», — пояснил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, по какой причине сформировалась задолженность перед футболистами, Григорий Кабельский сказал, что «в профессиональных командах это часто бывает».

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«Всегда очень важен источник финансирования, то есть кто будет платить. Игроки контракты заключают, иногда играют не очень хорошо, но тем не менее зарплату им платить надо», — констатировал министр.

Конкретный срок, к которому планируется погасить все долги перед спортсменами, Григорий Кабельский не назвал, подчеркнув при этом, что это будет сделано «в самое ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 августа главный тренер пензенского футбольного клуба «Зенит» Артем Куликов заявил, что игроки три месяца не получают зарплату. По его словам «команда брошена», и это сказывается на ее результатах.