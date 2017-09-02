Число участников презентации спортшкол в Пензе растет с каждым годом — Григорий Кабельский Спорт

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Число учреждений, организаций и различных объединений, принимающих участие в презентации спортшкол в Пензе, которая традиционно проводится в начале учебного года, увеличивается с каждым годом. Об этом сообщил глава регионального Минспорта Григорий Кабельский.

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«Это мероприятие ежегодное. Оно проходит с 2005 года. С каждым годом все большее количество организаций принимают участие в этом мероприятии», — сказал он журналистам в субботу, 2 сентября.

Министр пояснил, что среди участников — самые разные организации спортивной направленности, общее количество которых пока уточняется.

«Я знаю, что еще вчера заявлялись на это мероприятие», — отметил глава ведомства.

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Григорий Кабельский добавил, что главный результат данной акции — это школьники, записавшиеся в спортивные секции.

«Мероприятие прежде всего на это направлено, поэтому ждем, конечно, родителей и детей», — сказал министр физкультуры и спорта Пензенской области.

Он напомнил, что ежегодно во время данной акции более 1 тыс. учащихся выбирают себе спорт по душе.

«Но у нас это теперь не только городская акция, но и областная. То есть сейчас во всех муниципальных районах и городах, где есть спортивные школы, проходит точно такая же акция», — подчеркнул Григорий Кабельский.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензе мероприятие впервые организовано на Юбилейной площади.