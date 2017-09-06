Спорт-бар «Дизель» в Пензе напрямую с хоккейным клубом не связан — Вадим Богацков Спорт

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Спортивный бар «Дизель», открытие которого в Пензе приурочено к первой игре одноименной команды в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, напрямую с клубом не связан. Об этом сообщил исполнительный директор хоккейного клуба «Дизель» Вадим Богацков.

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«Напрямую с клубом он не связан. Ко мне обратился бизнесмен, мы это обсудили, нашли точки соприкосновения. На сегодняшний момент [он] этот фан-бар открывает», — пояснил Вадим Богацков в ходе презентации новой формы команды, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября.

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На вопрос о том, получит ли клуб вознаграждение за использование символики «Дизеля», исполнительный директор ответил односложно.

«Получит», — сказал он, не раскрыв при этом ни сумму, ни фамилию бизнесмена, который открывает заведение.

Спортивный бар «Дизель» будет располагаться по адресу: Пенза, улица Московская, 88Б. Его открытие намечено на 9 сентября.

Заведение позиционируется как место, где смогут собираться любители спорта, в частности, болельщики пензенского хоккейного клуба «Дизель». Отличительной особенностью станет проведение трансляций всех выездных игр команды.