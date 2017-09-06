Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ Спорт

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Помощник капитана пензенского клуба «Дизель» из ВХЛ Роман Людучин сообщил, что нацелен вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

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В рамках презентации новой формы команды, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября, журналисты обратили внимание хоккеиста на его комментарий в апреле 2017 года, когда он заявил о готовности вернутся в клуб ближе к завершению карьеры.

«Карьеру я не собираюсь пока заканчивать. На данном этапе так сложились карты. Я не скрываю, что моя цель — вернуться в КХЛ. Мне выдался такой шанс поиграть не совсем в «древнем» возрасте, не в завершение карьеры за родной клуб. Надеюсь, я смогу помочь команде. Мне дали шанс, и я надеюсь оправдать доверие», — сказал он.

Роман Людучин подчеркнул, что готов отдать все силы, чтобы помочь «Дизелю» в достижении поставленных перед клубом задач.