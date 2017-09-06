17:44:59 Среда, 6 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Церемония вручения государственных и региональных наград. Пенза, 5 сентября 2017 г.

Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ

16:32 | 06.09.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Помощник капитана пензенского клуба «Дизель» из ВХЛ Роман Людучин сообщил, что нацелен вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

Роман Людучин планирует вернуться в КХЛ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках презентации новой формы команды, состоявшейся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в среду, 6 сентября, журналисты обратили внимание хоккеиста на его комментарий в апреле 2017 года, когда он заявил о готовности вернутся в клуб ближе к завершению карьеры.

«Карьеру я не собираюсь пока заканчивать. На данном этапе так сложились карты. Я не скрываю, что моя цель — вернуться в КХЛ. Мне выдался такой шанс поиграть не совсем в «древнем» возрасте, не в завершение карьеры за родной клуб. Надеюсь, я смогу помочь команде. Мне дали шанс, и я надеюсь оправдать доверие», — сказал он.

Роман Людучин подчеркнул, что готов отдать все силы, чтобы помочь «Дизелю» в достижении поставленных перед клубом задач.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился денег, договорившись в интернете о кредите в 1,2 млн. рублей Капитан пензенского «Дизеля» верит, что победы сплотят обновленную команду
Жители дома на улице Чаадаева в Пензе переплатили за ЖКУ более 240 тыс. рублей Пензенский «Дизель» погасил 70% долгов
Валерий Лидин вручил партбилеты новым членам «Единой России» Футболистки из Пензы сыграют в матчах против сборной Словакии
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама