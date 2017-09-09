Пензенские школьники отправятся на слет учащихся Союзного государства Спорт

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Школьники в возрасте 14–17 лет из Пензы и Нижнеломовского района примут участие в XII туристском слете Союзного государства, который пройдет в Витебской области Белоруссии с 10 по 16 сентября.

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Все они являются победителями и призерами соревнований по туризму и спортивному ориентированию регионального и всероссийского уровней.

Возглавили пензенскую команду методист областной станции юных туристов Алексей Безруков и учитель ОБЖ кузнецкой школы №15 Ринат Музафяров.

«На 12-м слете, ставшим уже знаковым мероприятием, команды Белоруссии и России в течение недели будут соревноваться в спортивном ориентировании, туристско-прикладном многоборье на пешеходных дистанциях, примут участие в конкурсной программе», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области.