В пензенском «Зените» назвали отказ футболистов выходить на поле в Москве «ударом в спину» Спорт

Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Заметка под заголовком «Удар в спину», посвященная состоявшемуся накануне матчу между московским «Торпедо» и «Зенитом», который завершился со счетом 9:0 в пользу хозяев, опубликована на официальном сайте пензенского футбольного клуба.

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«Тяжелое поражение потерпел «Зенит» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Но тем не менее ребят, которые вышли в этот день на поле, трудно упрекнуть. Их было всего 11, без единого игрока запаса. Трое провели дебютный матч. Голкиперу Павлу Веселову только что исполнилось 17 лет. На год старше Юрий Дорофеев. 19 лет Сергею Коксину. Кроме них «лимитчиками» являются Александр Кузнецов и Герман Онугха. Восемь воспитанников пензенского футбола из 11 игроков. Такого зрители не видели лет 20», — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что такая ситуация сложилась из-за отказа ряда футболистов выходить на поле в связи с невыплатой зарплаты и премии за единственную победу.

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«Непонятно только, зачем они выезжали в Москву, если не собирались выходить на поле. Впрочем, и когда не имела задолженности команда, она с успехом проиграла все матчи за исключением одной игры с «Химиком». Подопечные [Артема] Куликова, набранные [Сергеем] Волгиным не смогли набрать ни одного очка в Пензе. Такого не было никогда за всю историю пензенского футбола. Как можно работать в аналогичных условиях, совсем недавно показали настоящие профессионалы — тренеры [Виктор] Булатов, [Сергей] Филиппенков, [Игорь] Пывин. Хотя трудностей и проблем у них было вряд ли меньше», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что произошедшее должно заставить всю футбольную общественность и руководителей всех рангов обратить внимание на развитие данного вида спорта, а также на подготовку местных игроков и тренеров.

«И еще хотелось бы обратится к игрокам, которые несмотря ни на что вышли на поле. Парни, вы настоящие мужики. И тем кто не вышел. Футбольный век очень короток, и если тратить энергию и нервы на нефутбольные вопросы, то через очень непродолжительное время вы окажетесь вне игры. И пешкой в руках околофутбольных людей», — говорится в сообщении, автор которого неизвестен.