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Футболисты пензенского «Зенита» устроили забастовку в Москве

09:30 | 09.09.2017 | Спорт

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Пенза, 9 сентября 2017. PenzaNews. Основные игроки пензенского клуба «Зенит», выступающего в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр», устроили забастовку перед выездным матчем 8 тура с московским «Торпедо» в минувшую пятницу, 8 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Футболисты пензенского «Зенита» устроили забастовку в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В команде уточнили, что в результате «Зенит» был вынужден выставить молодежь.

«При этом в числе запасных пензенцев не оказалось ни одного игрока», — сказали в пресс-службе.

В итоге «Торпедо» ожидаемо одержало победу с разгромным счетом 9:0.

Комментируя встречу на послематчевой пресс-конференции, тренер «Зенита» Владимир Радкевич поблагодарил тех футболистов, которые все-таки вышли на поле и «выложились на все 100%».

«Мы играли без замен. Было тяжело. Некоторые первый раз выходили на поле. [...] Я благодарен тем, кто был на поле. Отдельное спасибо именно тем 11-ти ребятам», — сказал он.

На вопрос о положении дел в команде Владимир Радкевич отвечать отказался.

«Заранее прошу прощения. Это наши внутренние дела, о них я не буду говорить», — пояснил тренер.

При этом он выразил надежду на то, что в клуб «пойдут какие-то поступления» и финансовая ситуация будет налаживаться.

«Думаю, все будет нормально», — резюмировал наставник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 августа главный тренер пензенского футбольного клуба «Зенит» Артем Куликов заявил, что игроки три месяца не получают зарплату. По его словам «команда брошена», и это сказывается на ее результатах.

2 сентября глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский пояснил, что часть долгов игрокам уже выплачена. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время футболисты получат зарплату в полном объеме.
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