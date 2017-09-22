Озерова и Рябов выведены из пензенского оргкомитета по подготовке к ЧМ по футболу Спорт

Пенза, 22 сентября 2017. PenzaNews. Замглавы администрации Первомайского района Пензы Наталья Озерова и первый замглавы мэрии Заречного Алексей Рябов исключены из состава организационного комитета по подготовке к участию в проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

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Распоряжение правительства Пензенской области, которым изменен состав оргкомитета, подписал губернатор Иван Белозерцев.

Согласно документу, теперь в подготовке к проведению чемпионата мира будут задействованы председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Владислав Чесноков, который назначен секретарем оргкомитета, и начальник управления Росгвардии по региону Игорь Белов.

Ранее в состав оргкомитета были включены вице-губернатор Валерий Савин, член исполкома федерации футбола Пензенской области Павел Денисюк, зампреды правительства Валерий Беспалов и Олег Ягов, министр образования Александр Воронков, глава Минстроя Александр Гришаев, главный архитектор региона Леонид Иоффе, глава Минспорта Григорий Кабельский, мэр Виктор Кувайцев, министр экономики Любовь Финогеева, начальник отдела туризма Минкульта Алексей Уколов, пресс-секретарь губернатора и правительства Дина Черемушкина.