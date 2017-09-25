Пензенский «Дизель» по буллитам уступил «Барсу» из Казани Спорт

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский дизель по буллитам уступил «Барсу» из Казани в выездном мачте чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в минувшее воскресенье, 24 сентября.

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На протяжении всей встречи команды демонстрировали упорную борьбу, поочередно проводя атаки.

Поддержку «Дизелю» оказывала небольшая группа пензенских болельщиков, которые периодически перекрикивали фанатов «Барса». Они также растянули баннер с надписью «Рома №7. Помним» в память об игроке «Дизелиста» Романе Ермакове, который скончался после болезни 24 сентября 2016 года.

В основное время и в овертайме командам не удалось забросить ни одной шайбы и выявить сильнейшего, в связи с чем была назначена серия буллитов.

Поочередно хоккеисты выходили один на один с вратарем соперника. За «Дизель» отличились капитан Андрей Кузьмин и его ассистент Роман Людучин, а за «Барс» — Артем Расулов, Андрей Чибисов и Денис Голубев.

Таким образом, победу одержала команда из Казани.

По итогам пяти игр «Дизель» набрал четыре очка и занимает 23 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет в Самаре, где сыграет с местным клубом «ЦСК ВВС». Этот матч станет для «Дизеля» последним выездным перед серией домашних игр.