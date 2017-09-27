Хоккеистам «Дизеля» нужно пересмотреть свое отношение к игре — Андрей Сидоренко Спорт

Пенза, 27 сентября 2017. PenzaNews. Главный тренер пензенского «Дизеля» считает, что после неудачной первой выездной серии игр хоккеистам необходимо пересмотреть свое отношение к делу.

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«Мы играем уже шесть периодов без заброшенных шайб, показываем очень слабую результативность. Нервозность в игре отражается на действиях хоккеистов в завершающей стадии. Здесь нам не хватает мастерства. Выездной серией я не удовлетворен. Хоккеистам нужно пересмотреть свое отношение к делу», — сказал он на пресс-конференции после матча в Самаре в минувший вторник, 26 сентября.

По словам Андрея Сидоренко, игроков готовили к тому, что ЦСК ВВС будет играть с огромным желанием и самоотдачей.

«Мы оказались не готовы к началу встречи. На второй минуте отдали шайбу прямо на «пятак» и пропустили. В итоге этот гол стал решающим», — цитирует наставника пресс-служба «Дизеля».