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Проведение в Пензе мероприятий федерального уровня работает на имидж региона — губернатор

11:47 | 02.10.2017 | Спорт

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Проведение в Пензе мероприятий окружного и всероссийского уровня влияет на имидж региона, поэтому их организации необходимо уделять должное внимание. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Проведение в Пензе мероприятий федерального уровня работает на имидж региона — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В качестве примера он привел завершившуюся IV Спартакиаду пенсионеров России, которая получила высокую оценку главы Союза пенсионеров России, председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

«И открытие, и проведение непосредственно соревнований — это труд людей, команды. […] Когда мы проводим такие мероприятия, мы их проводим на самом высоком уровне, потому что это марка, это бренд Пензенской области», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 2 октября.

По мнению Ивана Белозерцева, и впредь любые мероприятия — от правительственных до муниципальных — должны проходить на должном содержательном и организационном уровне, «чтобы от них была польза».

Фоторепортаж

Заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО

«А вот такие российские соревнования [нужно] проводить так, чтобы люди, разъезжаясь, убывая из Пензы, приезжали в свой регион и говорили, что у нас хорошее благоустройство, город, хорошая организация, объекты, люди умеют организовать», — сказал губернатор.

Он также предложил заняться поиском талантливых специалистов, которые могут сопровождать подобные проекты.

Кроме того, в ходе совещания глава региона распорядился поощрить всех, кто был задействован в организации IV Спартакиады пенсионеров России и заседания совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском Федеральном округе.
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