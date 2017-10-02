В Пензенскую область на несколько часов доставят кубок чемпионата мира по футболу Спорт

Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Официальный кубок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года доставят на несколько часов на Фонтанную площадь города «Спутник» под Пензой в предстоящий четверг, 5 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в правительстве региона.

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«Был определен список городов, по которым провезут этот кубок. Он утвержден FIFA. Пенза в него не попала, но там есть Саранск, где сейчас идет реконструкция аэропорта. По этой причине решено везти кубок в Саранск через Пензу, где он ненадолго задержится. Достигнута соответствующая договоренность с FIFA и «Coca Cola», которые являются официальными организаторами этого тура», — пояснил собеседник агентства.

Предполагается, что жители Пензы смогут увидеть кубок чемпионата мира с 16.30 до 19.00.

Тур кубка чемпионата мира по футболу проходит более чем в 50 странах мира.

Путешествие по России, которое рассчитано с 10 сентября по 26 ноября, станет самым продолжительным за историю тура — за 123 дня кубок преодолеет 27 тыс. км от Калининграда до Владивостока.

Ожидается, что каждый третий житель России получит уникальную возможность увидеть этот футбольный трофей своими глазами.

Кубок уже демонстрировался в Красноярске, Омске, Челябинске и Уфе. Его планируется привезти также в Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи.