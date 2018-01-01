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Три пензенские футболистки в составе сборной России сыграют с командой Испании

16:26 | 02.10.2017 | Спорт

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Пенза, 2 октября 2017. PenzaNews. Игроки пензенского клуба «Лагуна-УОР» Екатерина и Мария Самойловы, а также Яна Зимирова вошли в состав юниорской сборной России по мини-футболу для участия в товарищеских матчах против команды Испании.

Три пензенские футболистки в составе сборной России сыграют с командой Испании

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Игры, организованные в рамках подготовки к квалификации Юношеских олимпийских игр 2018 года, состоятся 3 и 4 октября.

В состав сборной России включены 14 футболисток — вратари Александра Колесова из нижегородского «Локомотива» и Юлия Хлюстова из санкт-петербургской «Авроры», полевые игроки Арина Дудолева, Анна Жигулина, Евгения Коваленко, Александра Косорукова, Екатерина Митрофанова, Алена Семенова из «Авроры», Яна Зимирова, Екатерина и Мария Самойловы, а также Кристина Хавич, Валерия Хлебосолова и Яна Шабалина из «МосПолитеха», сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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