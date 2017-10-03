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Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

13:08 | 03.10.2017 | Спорт

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Пензенский атлет Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходит в канадском Монреале.

Денис Аблязин вышел в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам квалификации в упражнении на кольцах он показал второй результат, набрав 15,333 балла.

Финал соревнований состоится в предстоящую субботу, 7 октября, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике продлится до 10 октября.

Россию представляют Давид Белявский и Никита Нагорный в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян в вольных упражнениях, Сергей Ельцов на брусьях и Никита Игнатьев на перекладине.

В женскую часть национальной сборной вошли Ангелина Мельникова и Елена Еремина, которые выступят в индивидуальном многоборье, Анастасия Ильянкова, которая покажет упражнения на брусьях и бревне, и Мария Пасека, которая продемонстрирует опорный прыжок.
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