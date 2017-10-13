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В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству

12:45 | 13.10.2017 | Спорт

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Чемпионат и первенство Пензенской области по смешанному боевому единоборству впервые состоятся в субботу, 14 октября.

В Пензе впервые пройдут чемпионат и первенство области по смешанному боевому единоборству

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соревнования начнутся во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в 10.30.

Ожидается участие более 100 спортсменов из Пензы, Пензенского района, Нижнего Ломова, Кузнецка, Рамзая и Нижней Елюзани. Победители будут определены в личном и командном зачетах.

Организаторами состязаний являются министерство физической культуры и спорта Пензенской области и региональная федерация смешанного боевого единоборства «ММА».

В результате планируется выявить лучших спортсменов для включения в состав сборной региона для участия в соревнованиях более высокого уровня.

В частности, по итогам будет сформирована команда Пензенской области для матчевой встречи со спортсменами из Саранска, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
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