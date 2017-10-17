Экс-директор пензенского «Зенита» Виктор Смагин подозревается в махинациях с налогами Спорт

Пенза, 17 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов» возбуждено в отношении бывшего директора пензенского футбольного клуба «Зенит» Виктора Смагина.

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«По данным следствия, бывший директор футбольного клуба «Зенит» в период с февраля по июль 2017 года, зная о наличии недоимки по налогам в размере около 9 млн. рублей, скрыл денежные средства учреждения в сумме более 6 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание по налогам», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.