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Семь пензенских гимнастов выступят на первенстве России

15:19 | 18.10.2017 | Спорт

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Семь пензенских атлетов примут участие в первенстве России по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой.

Семь пензенских гимнастов выступят на первенстве России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Состав сборной Приволжского федерального округа был сформирован по итогам первенства ПФО, завершившегося в среду, 18 октября.

На всероссийские соревнования отправятся пензенские гимнасты Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин и Артем Царев.

На первенстве ПФО Иван Мацуненко завоевал две золотые медали в упражнениях на кольцах и коне-махе и бронзовую в многоборье.

Иван Шкуров выиграл соревнования в опорном прыжке и стал вторым в вольных упражнениях и брусьях. Джабраил Селимов завоевал «серебро» на перекладине.

Артем Царев занял вторые места в вольных упражнениях, на брусьях, в опорном прыжке и на перекладине и третье — на кольцах. Исмаил Гульмаяров стал вторым на коне-махе.
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