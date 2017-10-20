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Пенза примет чемпионат и первенство ПФО плаванию

09:56 | 20.10.2017 | Спорт

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию пройдут во дворце водного спорта «Сура» в Пензе с 23 по 26 октября.

Пенза примет чемпионат и первенство ПФО плаванию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В чемпионате примут участие молодые люди 2003 года рождения и старше, а также девушки 2005 года рождения и старше. В состав команды от одного субъекта ПФО могут входить не более 40 человек.

В первенстве за победу будут бороться юноши в возрасте 14–16 лет и девушки 12–14 лет. Состав команды также должен быть не более 40 человек.

Спортсмены разыграют медали в 18 индивидуальных видах программы и эстафетах.

Как сообщается на сайте ДВС «Сура», состязания являются отборочными на чемпионат России по плаванию, всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок, юношей и девушек.
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