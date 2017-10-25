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Мэр Пензы пообещал поддержку регбийному клубу «Империя»

15:51 | 25.10.2017 | Спорт

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев пообещал поддержку профессиональному регбийному клубу «Империя».

Мэр Пензы пообещал поддержку регбийному клубу «Империя». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы с большим уважением относимся к достижениям регбийного клуба «Империя», с интересом следим за деятельностью, благодарны за ту добрую славу и известность, которую клуб приносит городу Пензе далеко за ее пределами. […] Мы принимаем меры, чтобы клуб не только был, но и успешно развивался», — сказал он в ходе встречи с председателем спортивной федерации регби Пензенской области Игорем Бармаковым и директором клуба «Империя» Андреем Бачуриным, состоявшейся в мэрии в среду, 25 октября.

По его словам, власти будут делать все для того, чтобы этот вид спорта в Пензе вышел на качественно новый уровень, сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам сезона пензенская «Империя» поднялась в турнирной таблице чемпионата России по регби на одну строчку, заняв седьмое место.

Борьбу в чемпионате России по регби-7 команда не довела до конца из-за финансовых проблем. «Империя» отказалась от поездки в Краснодар на последний тур соревнований, который проходил 14–15 октября.
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