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Более 160 дзюдоистов поборются за победу в первенстве Пензенской области

12:10 | 26.10.2017 | Спорт

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Более 160 спортсменов примут участие в первенстве Пензенской области по дзюдо, которое пройдет на базе дворца единоборств «Воейков» в предстоящие выходные, 28 и 29 октября.

Более 160 дзюдоистов поборются за победу в первенстве Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За победу будут бороться дзюдоисты в возрасте 13 и 15 лет, представляющие спортивные клубы Пензы, Кузнецка, Каменки и Чаадаевки.

Как сообщил ИА «PenzaNews» президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, спортсменам предстоит продемонстрировать навыки владения техникой 4 и 5 кю, после чего пройдут поединки в весовых категориях.

«Наша задача заключается в выявлении сильнейших ребят в своих возрастных группах, которые будут представлять регион на первенстве Приволжского федерального округа», — пояснил собеседник агентства.
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