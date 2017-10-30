15:24:12 Понедельник, 30 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский «Дизелист» дважды на выезде обыграл «Брянск»

10:22 | 30.10.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» дважды одержал победу над командой «Брянск» в выездных матчах первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

Пензенский «Дизелист» дважды на выезде обыграл «Брянск»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Встреча, состоявшаяся в минувшее воскресенье, 29 октября, завершилась со счетом 1:3. В составе пензенской команды отличились Антон Антонов, Максим Колмыков и Максим Чумаков. За «Брянск» шайбу забросил Никита Фролов.

Днем ранее хозяева льда уступили «Дизелисту» со счетом 2:7. Точными ударами отметились Кирилл Кокшин, Никита Пушенко, Михаил Потапов, Дмитрий Киселев, Максим Колмыков, Сергей Сулев и Виталий Люлько. В составе «Брянска» голы забили Анатолий Курашов и Тимур Мирзабалаев.

Следующие две встречи пензенская команда проведет на выезде 13 и 14 октября с «Липецком».
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Театр на обочине» откроет всероссийский фестиваль в Ульяновске В Пензенской области начальник территориального отдела Роспотребнадзора получил выговор
В Земетчино подросток госпитализирован после ДТП Георгий Камнев примет участие в праздновании 100-летия революции в Санкт-Петербурге
В Пензе по факту гибели выпавшей из окна женщины организована проверка В Пензенской области пройдет «Большой этнографический диктант»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама