Пензенский «Дизелист» дважды на выезде обыграл «Брянск» Спорт Пенза, 30 октября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизелист» дважды одержал победу над командой «Брянск» в выездных матчах первенства Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Встреча, состоявшаяся в минувшее воскресенье, 29 октября, завершилась со счетом 1:3. В составе пензенской команды отличились Антон Антонов, Максим Колмыков и Максим Чумаков. За «Брянск» шайбу забросил Никита Фролов. Днем ранее хозяева льда уступили «Дизелисту» со счетом 2:7. Точными ударами отметились Кирилл Кокшин, Никита Пушенко, Михаил Потапов, Дмитрий Киселев, Максим Колмыков, Сергей Сулев и Виталий Люлько. В составе «Брянска» голы забили Анатолий Курашов и Тимур Мирзабалаев. Следующие две встречи пензенская команда проведет на выезде 13 и 14 октября с «Липецком». Нашли ошибку в тексте?

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