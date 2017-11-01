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Три пензенские футболистки отобраны для участия в квалификации ЮОИ

10:51 | 01.11.2017 | Спорт

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Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Представительницы пензенского женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Яна Зимирова, Екатерина и Мария Самойловы вошли в состав юниорской сборной России для участия в квалификационном этапе Юношеских олимпийских игр.

Три пензенские футболистки отобраны для участия в квалификации ЮОИ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В минувший вторник, 31 октября, девушки вылетели в Испанию.

В рамках квалификации они сыграют с местной сборной, а также командами Румынии и Казахстана.

Также в состав сборной России вошли вратари Александра Колесова из нижегородского «Локомотива» и Юлия Хлюстова из санкт-петербургской «Авроры», полевые игроки Арина Дудолева, Анна Жигулина и Алена Семенова из «Авроры», Кристина Хавич и Валерия Хлебосолова из московского «МосПолитеха».

Старшим тренером команды является Евгений Кузьмин, сообщает пресс-служба «Лагуны-УОР».
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