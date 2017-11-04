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В Кузнецке стартовал турнир любительской волейбольной лиги

17:05 | 04.11.2017 | Спорт

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Кузнецк, 4 ноября 2017. PenzaNews. Торжественное открытие турнира любительской волейбольной лиги сезона 2017–2018 годов состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в Кузнецке Пензенской области в субботу, 4 ноября.

В Кузнецке стартовал турнир любительской волейбольной лиги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Приветствуя участников и болельщиков, мэр Сергей Златогорский отметил, что данный вид спорта пользуется большой популярностью, в том числе благодаря своей доступности.

«Отрадно, что в этом году начинание друзей спорта получило продолжение. Слава о турнире вышла за пределы города», — сказал он, добавив, что соревнования объединили представителей разных муниципальных образований региона.

Затем в рамках официального мероприятия были вручены золотые значки ГТО жителям Кузнецка, первым сдавшим нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». В их числе — Эльвира Нефедова, Андрей Андрюхин, Эльвира Калиниченко, Анна Мокшанова и Елена Баженова.

После этого был дан старт состязаниям, которые объединили шесть команд, сообщает пресс-служба мэрии.
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