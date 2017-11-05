Красноярский «Сокол» обыграл пензенский «Дизель» со счетом 2:0 Спорт

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. «Сокол» одержал победу со счетом 2:0 над пензенским «Дизелем» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, состоявшемся в Красноярске в минувшую субботу, 4 ноября.

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Обе шайбы были заброшены в первом периоде — отличились Игорь Руденков и Петер Зузин.

По словам главного тренера «Сокола», перед встречей команда разбирала игру «Дизеля» и готовилась к сопернику.

«Хорошо, что забили два гола, а дальше грамотно и четко сыграли в обороне, хотя у нас были еще моменты, но сейчас у нас главная проблема — это, конечно, большинство. И тренируем, и катаем, и разговариваем, и разбираем, и показываем, но пока, к сожалению, на одном месте топчемся», — отметил он.

В свою очередь наставник «Дизеля» Андрей Сидоренко признал, что его подопечные испытывают большие проблемы с реализацией.

«Вроде регулярно имеем хорошие моменты, где надо реализовывать. Хромает, конечно, у нас завершение, и это все сказывается на результате. Чтобы голы были, нужно сыграть эффективно», — цитирует главного тренера пресс-служба клуба.

После 19 проведенных матчей пензенский «Дизель» опустился на 21 строчку турнирной таблицы. В его активе 23 очка.

Следующий матч команда проведет в Ангарске против местного «Ермака» в предстоящий понедельник, 6 ноября.