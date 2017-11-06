Пенза примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике Спорт

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные двукратной олимпийской чемпионке Наталии Лавровой, пройдут на базе дворца спорта «Буртасы» в Пензе с 13 по 17 декабря.

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В них примут участие спортсменки 2004 года рождения и старше.

Они поборются за медали в групповых упражнениях, многоборье и отдельных видах.

В состав команды от каждого региона могут войти 16 человек, в том числе три юниорки, три сеньорки, шесть гимнасток для выступления в групповых упражнениях, а также два тренера и столько же судей.

Непосредственно состязания начнутся 14 декабря. Торжественное открытие турнира намечено на 14.00.

Победители «Приволжских звездочек» будут награждены грамотами, кубками, медалями и ценными призами.

Заявки на участие в соревнованиях будут приниматься до 1 декабря.