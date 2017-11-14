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В Пензе стадион «Зенит» не прошел проверку на антитеррористическую защищенность

10:39 | 14.11.2017 | Спорт

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения в организации пропускного режима на стадионе «Зенит» в Пензе, который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе стадион «Зенит» не прошел проверку на антитеррористическую защищенность

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, на реконструируемом объекте находятся рабочие и обслуживающий персонал без пропусков.

«Руководителю охранной организации внесено представление об устранении нарушений. Оно находится на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в августе стало известно о том, что сотрудникам ФСБ удалось пронести на стадион «Зенит» в Пензе муляж взрывного устройства. После этого ответственные лица отчитались об усилении мер безопасности на объекте.
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