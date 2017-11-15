«Звезда» из Чехова в Пензе разгромила «Дизель» Спорт

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» потерпел крупное поражение от клуба «Звезда» из Чехова в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов в минувший вторник, 14 ноября.

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Встреча, состоявшаяся на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе, завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

В середине первого периода шайбу забросил Игорь Мясищев из «Звезды».

В начале второго игрового отрезка в меньшинстве удалось отличиться Владимиру Пешехонову из чеховской команды. Примерно через 10 минут Дмитрий Бойчук из «Дизеля» смог забить единственный гол пензенской команды в матче.

Еще три шайбы в ворота «Дизеля», которые защищал Олег Назаров, залетели в финальной двадцатиминутке после ударов Никиты Мокина, Владимира Пешехонова и Игоря Мясищева.

Голкипером «Звезды» в матче против пензенской команды выступил Артем Корепанов.

Таким образом, после 23 игр «Дизель» набрал 32 очка и занимает 17 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет на домашнем льду в предстоящий четверг, 16 ноября. Соперником станет китайский клуб «Хэйлунцзян».