EN
12:57:28 Пятница, 17 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенский «Дизель» победил в первом в своей истории матче против клуба из Китая

09:37 | 17.11.2017 | Спорт

Печать

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над китайским клубом «Хэйлунцзян» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувший четверг, 16 ноября.

Пензенский «Дизель» победил в первом в своей истории матче против клуба из Китая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Фарм-клуб команды «Куньлунь Ред Стар», выступающей в Континентальной хоккейной лиги, играл в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» впервые.

Счет уже на 3-й минуте открыл Данил Макаров из пензенской команды. Соперник смог ответить примерно через 7 минут — отличился Кирилл Лебедев.

Во втором периоде Евгений Рыбницкий вывел «Хэйлунцзян» вперед, однако уже через 2,5 минуты Никита Иванов из «Дизеля» сравнял счет.

После этого Павел Копытин забил третий гол за пензенскую команду. Точку в матче поставил Александр Тарасов, нанесший точный удар по воротам за 2 минуты до конца встречи.

Матч завершился со счетом 4:2.

Таким образом, по итогам 24 игр «Дизель» набрал 35 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет в предстоящую субботу, 18 ноября. Соперником вновь станет клуб из Китая «Ценг Тоу».
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за сутки в ДТП один пешеход погиб, еще трое пострадали В Пензенской области ДТП с участием самосвала унесло жизнь мужчины
Виктор Кувайцев поздравил молодежь Пензы с Международным днем студентов В Пензенской области задержан молдованин, расплатившийся поддельной купюрой
Пензенские поисковики в Волгограде подведут итоги «Вахты памяти – 2017» Пенза получит почти 100 млн. рублей на транспорт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver