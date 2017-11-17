Пензенский «Дизель» победил в первом в своей истории матче против клуба из Китая Спорт

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский «Дизель» одержал победу над китайским клубом «Хэйлунцзян» в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов, состоявшемся в минувший четверг, 16 ноября.

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Фарм-клуб команды «Куньлунь Ред Стар», выступающей в Континентальной хоккейной лиги, играл в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» впервые.

Счет уже на 3-й минуте открыл Данил Макаров из пензенской команды. Соперник смог ответить примерно через 7 минут — отличился Кирилл Лебедев.

Во втором периоде Евгений Рыбницкий вывел «Хэйлунцзян» вперед, однако уже через 2,5 минуты Никита Иванов из «Дизеля» сравнял счет.

После этого Павел Копытин забил третий гол за пензенскую команду. Точку в матче поставил Александр Тарасов, нанесший точный удар по воротам за 2 минуты до конца встречи.

Матч завершился со счетом 4:2.

Таким образом, по итогам 24 игр «Дизель» набрал 35 очков и поднялся на 13 место в турнирной таблице.

Следующую встречу пензенская команда проведет в предстоящую субботу, 18 ноября. Соперником вновь станет клуб из Китая «Ценг Тоу».