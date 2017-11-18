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В Пензе подготовят эскиз благоустройства территории вблизи стадиона «Зенит»

14:46 | 18.11.2017 | Спорт

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры Пензы подготовит эскиз благоустройства территории по пути следования к стадиону «Зенит», который планируется использовать в качестве тренировочной площадки для одной из команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания в субботу, 18 ноября.

В Пензе подготовят эскиз благоустройства территории вблизи стадиона «Зенит»

Фото: Penza-gorod.ru

Он уточнил, что работы по проекту благоустройства будут выполнены весной 2018 года. По его словам, в частности, вдоль улицы Титова планируется разбить клумбы.

«Необходимо удалить оставшиеся пеньки, провести планировку участка», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

На данный момент на улице вырублен лишний кустарник, заасфальтирована пешеходная дорожка.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» качество благоустройства улицы Титова в Пензе, прилегающей к реконструируемому в преддверии чемпионата мира по футболу стадиону «Зенит», подверг резкой критике губернатор Иван Белозерцев, сравнив ее с гетто.

Его нарекания вызвали разноцветные балконы и обшарпанные фасады домов, а также растущая на крышах магазинов трава.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев пояснил ему, что по каждому дому в этом микрорайоне уже разработана программа.

По его словам, большую часть работ по благоустройству планируется выполнить в 2017 году.
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